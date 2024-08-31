(Клюкин) Деян Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Клюкин) Деян Иванов

(Клюкин) Деян Иванов

Место рождения

Семучкино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1683 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Жена

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: (Клюкин) Иван Титов

Мать: Ксения Лукоянова

Семучкино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Леонтьева

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: (Клюкин) Андрей Деянов

Мать ребёнка: Матрена Леонтьева

Семучкино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Стефанида Деянова

Мать ребёнка: Матрена Леонтьева

Семучкино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Ульяна Деянова

Мать ребёнка: Матрена Леонтьева

Семучкино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Григорий Деянов

Мать ребёнка: Матрена Леонтьева

Семучкино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.