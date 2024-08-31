(Клюкин) Деян Иванов
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: (Клюкин) Иван Титов
Мать: Ксения Лукоянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Матрена Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Стефанида Деянова
Мать ребёнка: Матрена Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Ульяна Деянова
Мать ребёнка: Матрена Леонтьева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Григорий Деянов
Мать ребёнка: Матрена Леонтьева
Смерть
Неизвестно