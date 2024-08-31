Ксения Лукоянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Лукоянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1683 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Клюкин) Иван Титов

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: (Клюкин) Иван Титов

Семучкино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1730

Сын: (Клюкин) Деян Иванов

Отец ребёнка: (Клюкин) Иван Титов

Семучкино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1734

Сын: Алексей мл Иванов

Отец ребёнка: (Клюкин) Иван Титов

Семучкино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно

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