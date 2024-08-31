Ксения Лукоянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: (Клюкин) Иван Титов
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: (Клюкин) Иван Титов
Рождение ребёнка
1730
Сын: (Клюкин) Деян Иванов
Отец ребёнка: (Клюкин) Иван Титов
Рождение ребёнка
1734
Сын: Алексей мл Иванов
Отец ребёнка: (Клюкин) Иван Титов
Смерть
Неизвестно