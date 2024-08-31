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(Клюкин) Иван Титов

Место рождения

Семучкино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

Около 1683

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683

Отец: (Клюкин) Тит Трифанов

Мать: Татьяна Прокопьева

Семучкино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Лукоянова

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Ксения Лукоянова

Семучкино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1730

Сын: (Клюкин) Деян Иванов

Мать ребёнка: Ксения Лукоянова

Семучкино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1734

Сын: Алексей мл Иванов

Мать ребёнка: Ксения Лукоянова

Семучкино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно

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