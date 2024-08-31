(Клюкин) Иван Титов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1683
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683
Отец: (Клюкин) Тит Трифанов
Мать: Татьяна Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Лукоянова
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Ксения Лукоянова
Рождение ребёнка
1730
Сын: (Клюкин) Деян Иванов
Мать ребёнка: Ксения Лукоянова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Алексей мл Иванов
Мать ребёнка: Ксения Лукоянова
Смерть
Неизвестно