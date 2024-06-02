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Трофимова Евфимия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

19.03.1872

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Кирик Федорович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Трофимова Параскева Кириковна

Отец ребёнка: Трофимов Кирик Федорович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Трофимов Иосиф (Осип) Кирикович

Отец ребёнка: Трофимов Кирик Федорович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Трофимов Петр Кирикович

Отец ребёнка: Трофимов Кирик Федорович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
19.03.1872
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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