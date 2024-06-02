Трофимова Евфимия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти19.03.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Трофимова Параскева Кириковна
Отец ребёнка: Трофимов Кирик Федорович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Трофимов Иосиф (Осип) Кирикович
Отец ребёнка: Трофимов Кирик Федорович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Трофимов Кирик Федорович
Место жительства
1849
Смерть
19.03.1872
от старости