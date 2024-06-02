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Трофимов Кирик Федорович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1819

Дата смерти

05.05.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Евфимия Федоровна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Трофимова Параскева Кириковна

Мать ребёнка: Трофимова Евфимия Федоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Трофимов Иосиф (Осип) Кирикович

Мать ребёнка: Трофимова Евфимия Федоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Трофимов Петр Кирикович

Мать ребёнка: Трофимова Евфимия Федоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
05.05.1876
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

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