Трофимов Кирик Федорович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти05.05.1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Трофимова Параскева Кириковна
Мать ребёнка: Трофимова Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Трофимов Иосиф (Осип) Кирикович
Мать ребёнка: Трофимова Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Трофимова Евфимия Федоровна
Смерть
05.05.1876
от горячки