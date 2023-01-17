Климук (Тхорик) Стефанида Никитьевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1899 ст.
Дата смерти?.02.?
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1899 ст.
Отец: Тхорик Никита Андреевич
Мать: Тхорик Мария Павловна
Крещение
05.09.1899 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Место жительства
С 1920 по 1922
Место жительства
До 1920
Бракосочетание
19.11.1922
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 20 лет | Невесте 20 лет (так указано в Метрической книге, информация под сомнением)
Место жительства
С 1922 по 1939
Рождение ребёнка
16.06.1924
Сын: Климук Кирил Константинович
Отец ребёнка: Климук Константин Каленникович
Рождение ребёнка
21.11.1925
Сын: Климук Николай Константинович
Отец ребёнка: Климук Константин Каленникович
Рождение ребёнка
15.08.1927
Сын: Климук Павел Константинович
Отец ребёнка: Климук Константин Каленникович
Рождение ребёнка
15.08.1928
Сын: Климук Константин Константинович
Отец ребёнка: Климук Константин Каленникович
Рождение ребёнка
17.03.1930
Сын: Климук Алексей Константинович
Отец ребёнка: Климук Константин Каленникович
Рождение ребёнка
01.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климук Константин Каленникович
Рождение ребёнка
01.06.1935
Дочь: Климук Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Климук Константин Каленникович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
?.02.?
Похороны
Неизвестно