Климук (Тхорик) Стефанида Никитьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (Тхорик) Стефанида Никитьевна

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

01.09.1899 ст.

Дата смерти

?.02.?

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1899 ст.

Отец: Тхорик Никита Андреевич

Мать: Тхорик Мария Павловна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Крещение
05.09.1899 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Место жительства
С 1920 по 1922
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Место жительства
До 1920
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
19.11.1922

Муж: Климук Константин Каленникович

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 20 лет | Невесте 20 лет (так указано в Метрической книге, информация под сомнением)
Место жительства
С 1922 по 1939
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.06.1924

Сын: Климук Кирил Константинович

Отец ребёнка: Климук Константин Каленникович

Рождение ребёнка
21.11.1925

Сын: Климук Николай Константинович

Отец ребёнка: Климук Константин Каленникович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.08.1927

Сын: Климук Павел Константинович

Отец ребёнка: Климук Константин Каленникович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.08.1928

Сын: Климук Константин Константинович

Отец ребёнка: Климук Константин Каленникович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
17.03.1930

Сын: Климук Алексей Константинович

Отец ребёнка: Климук Константин Каленникович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климук Константин Каленникович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.06.1935

Дочь: Климук Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Климук Константин Каленникович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
?.02.?
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Похороны
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
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