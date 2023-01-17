Климук Константин Константинович
Место рождения
Дата рождения15.08.1928
Дата смерти16.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1928
Бракосочетание
06.07.1954
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
?.04.1955
Сын: Климук Владимир Константинович
Мать ребёнка: Климук Апполинария Григорьевна
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
27.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климук Апполинария Григорьевна
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Образование
С 1958 по 1959
д. Демидовщина, Антопольский район, Брестская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Образовательное учреждение: Демидовщинская вечерняя школа
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий на кирпичном заводе
Место жительства
Неизвестно
Городец, Кобринский район, Брестская область
Смерть
16.02.1986
Похороны
?.02.1986
Кладбище, д. Хомичицы, Головчицкий сельсовет, Дрогичинский район, Брестская область, Беларусь