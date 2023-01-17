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Климук Константин Константинович

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

15.08.1928

Дата смерти

16.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1928

Отец: Климук Константин Каленникович

Мать: Климук Стефанида Никитьевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
06.07.1954

Жена: Климук Апполинария Григорьевна

г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
?.04.1955

Сын: Климук Владимир Константинович

Мать ребёнка: Климук Апполинария Григорьевна

г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
27.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климук Апполинария Григорьевна

г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Образование
С 1958 по 1959
д. Демидовщина, Антопольский район, Брестская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Образовательное учреждение: Демидовщинская вечерняя школа
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий на кирпичном заводе
Место жительства
Неизвестно
Городец, Кобринский район, Брестская область
Смерть
16.02.1986
Похороны
?.02.1986
Кладбище, д. Хомичицы, Головчицкий сельсовет, Дрогичинский район, Брестская область, Беларусь
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