Устьянцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстьянцев Иван

Устьянцев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Устьянцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Устьянцева (Лузина) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Устьянцев Георгий Иванович

Мать ребёнка: Устьянцева (Лузина) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Устьянцев Виталий Иванович

Мать ребёнка: Устьянцева (Лузина) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
09.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устьянцева (Лузина) Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Устьянцева) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Устьянцева (Лузина) Анисья Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.