Устьянцева (Лузина) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устьянцева (Лузина) Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Лузин Иван

Мать: Лузина Ефросинья

Рождение ребёнка
1919

Сын: Устьянцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Устьянцев Иван

Рождение ребёнка
1925

Сын: Устьянцев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Устьянцев Иван

Рождение ребёнка
1930

Сын: Устьянцев Виталий Иванович

Отец ребёнка: Устьянцев Иван

Рождение ребёнка
09.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устьянцев Иван

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Устьянцев Иван

Смерть
Неизвестно
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