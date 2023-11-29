Устьянцева (Лузина) Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Лузин Иван
Мать: Лузина Ефросинья
Рождение ребёнка
1919
Сын: Устьянцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Устьянцев Иван
Рождение ребёнка
1925
Сын: Устьянцев Георгий Иванович
Отец ребёнка: Устьянцев Иван
Рождение ребёнка
1930
Сын: Устьянцев Виталий Иванович
Отец ребёнка: Устьянцев Иван
Рождение ребёнка
09.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Устьянцев Иван
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Устьянцев Иван
Смерть
Неизвестно