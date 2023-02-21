Дивова (Кагульская) Зинаида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1811
Дата смерти13.04.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1844
Отец ребёнка: Дивов Николай Андреянович
Рождение ребёнка
04.07.1851
Отец ребёнка: Дивов Николай Андреянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дивов Николай Андреянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1879
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
16.04.1879
Алексеевский монастырь, Москва, Russia (Россия)