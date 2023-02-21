Дивова (Кагульская) Зинаида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова (Кагульская) Зинаида Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1811

Дата смерти

13.04.1879

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1844

Сын: Дивов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Дивов Николай Андреянович

Рождение ребёнка
04.07.1851

Сын: Дивов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дивов Николай Андреянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Дивов Николай Андреянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дивов Николай Андреянович

Смерть
13.04.1879
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
16.04.1879
Алексеевский монастырь, Москва, Russia (Россия)
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