Горяйнова Клавдия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.12.1926
Дата смерти05.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1951
Сын: Горяйнов Валерьян Петрович
Отец ребёнка: Горяйнов Петр Иванович
Город Корец, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горяйнова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Горяйнов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горяйнова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Горяйнов Петр Иванович
Смерть
05.01.2000
Саратов, город Саратов, Саратовская область