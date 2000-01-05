Горяйнова Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоряйнова Клавдия Алексеевна

Горяйнова Клавдия Алексеевна

avatar

Место рождения

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.12.1926

Дата смерти

05.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.09.1951

Сын: Горяйнов Валерьян Петрович

Отец ребёнка: Горяйнов Петр Иванович

Город Корец, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горяйнова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Горяйнов Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяйнов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горяйнова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Горяйнов Петр Иванович

Смерть
05.01.2000
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close