Братулина Федора Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти?.10.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Братулин Анатолий Минович
Отец ребёнка: Братулин Мина Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1931
Дочь: Шерстнева (Братулина) Надежда Миновна
Отец ребёнка: Братулин Мина Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.01.1933
Дочь: Коржуева (Братулина) Лидия Миновна
Отец ребёнка: Братулин Мина Тимофеевич
Смерть
?.10.1971