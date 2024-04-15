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Братулина Федора Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Братулин Анатолий Минович

Отец ребёнка: Братулин Мина Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Братулин Мина Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.05.1931

Дочь: Шерстнева (Братулина) Надежда Миновна

Отец ребёнка: Братулин Мина Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.01.1933

Дочь: Коржуева (Братулина) Лидия Миновна

Отец ребёнка: Братулин Мина Тимофеевич

Смерть
?.10.1971

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