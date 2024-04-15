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Братулин Мина Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

18.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Братулин Анатолий Минович

Мать ребёнка: Братулина Федора Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Братулина Федора Лукьяновна

Рождение ребёнка
25.05.1931

Дочь: Шерстнева (Братулина) Надежда Миновна

Мать ребёнка: Братулина Федора Лукьяновна

Рождение ребёнка
15.01.1933

Дочь: Коржуева (Братулина) Лидия Миновна

Мать ребёнка: Братулина Федора Лукьяновна

Смерть
18.02.1945

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