Братулин Мина Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти18.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Братулин Анатолий Минович
Мать ребёнка: Братулина Федора Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1931
Дочь: Шерстнева (Братулина) Надежда Миновна
Мать ребёнка: Братулина Федора Лукьяновна
Рождение ребёнка
15.01.1933
Дочь: Коржуева (Братулина) Лидия Миновна
Мать ребёнка: Братулина Федора Лукьяновна
Смерть
18.02.1945