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Кондрашов/Кондратьев Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондрашов/Кондратьев Яков

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова (Богданова) Екатерина

Рождение ребёнка
26.04.1888

Сын: Кондрашов/Кондратьев Симеон

Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1890

Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Стефанида

Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1892

Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Анна

Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1894

Сын: Кондрашов/Кондратьев Борис

Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1896

Сын: Кондрашов/Кондратьев Петр

Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1898

Сын: Кондрашов/Кондратьев Георгий

Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1900

Сын: Кондрашов/Кондратьев Константин

Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1901

Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Анисия

Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1901

Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Мелания

Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
Неизвестно

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