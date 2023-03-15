Кондрашов/Кондратьев Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Кондрашов/Кондратьев Яков
Мать: ?
Сын: Кондрашов/Кондратьев Симеон
Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина
Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Стефанида
Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина
Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Анна
Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина
Сын: Кондрашов/Кондратьев Борис
Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина
Сын: Кондрашов/Кондратьев Петр
Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина
Сын: Кондрашов/Кондратьев Георгий
Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина
Сын: Кондрашов/Кондратьев Константин
Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина
Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Анисия
Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина
Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Мелания
Мать ребёнка: Кондрашова (Богданова) Екатерина