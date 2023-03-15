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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов/Кондратьев Филипп

Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов/Кондратьев Михаил

Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов/Кондратьев Яков

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кондрашов/Кондратьев Василий

Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Яков

Смерть
Неизвестно

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