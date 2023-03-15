Кондрашова (Богданова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашова (Богданова) Екатерина

Кондрашова (Богданова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов/Кондратьев Филипп

Рождение ребёнка
26.04.1888

Сын: Кондрашов/Кондратьев Симеон

Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1890

Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Стефанида

Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1892

Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Анна

Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1894

Сын: Кондрашов/Кондратьев Борис

Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1896

Сын: Кондрашов/Кондратьев Петр

Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1898

Сын: Кондрашов/Кондратьев Георгий

Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1900

Сын: Кондрашов/Кондратьев Константин

Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1901

Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Анисия

Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1901

Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Мелания

Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.