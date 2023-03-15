Кондрашова (Богданова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Богданов Алексей
Мать: не указана
Сын: Кондрашов/Кондратьев Симеон
Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп
Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Стефанида
Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп
Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Анна
Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп
Сын: Кондрашов/Кондратьев Борис
Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп
Сын: Кондрашов/Кондратьев Петр
Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп
Сын: Кондрашов/Кондратьев Георгий
Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп
Сын: Кондрашов/Кондратьев Константин
Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп
Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Анисия
Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп
Дочь: Кондрашов (Кондрашов/Кондратьев) Мелания
Отец ребёнка: Кондрашов/Кондратьев Филипп