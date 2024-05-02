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Тюменцев Евгений Евграфович

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

06.12.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1868

Отец: Тюменцев Евграф Варфоломеевич

Мать: Тюменцева Екатерина Артемиева

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
16.06.1898

Дочь: Тюменцева Агрипина Евгеньевна

Мать ребёнка: Тюменцева (Липатникова) Мария Федоровна

Титово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.05.1901 ст.

Сын: Тюменцев Георгий Евгеньевич

Мать ребёнка: Тюменцева (Липатникова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
13.10.1908

Сын: Тюменцев Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Тюменцева (Липатникова) Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно

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