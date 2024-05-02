Тюменцев Евгений Евграфович
Место рождения
Дата рождения06.12.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1868
Рождение ребёнка
16.06.1898
Дочь: Тюменцева Агрипина Евгеньевна
Мать ребёнка: Тюменцева (Липатникова) Мария Федоровна
Титово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.05.1901 ст.
Сын: Тюменцев Георгий Евгеньевич
Мать ребёнка: Тюменцева (Липатникова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
13.10.1908
Сын: Тюменцев Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Тюменцева (Липатникова) Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно