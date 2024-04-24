Тюменцева (Липатникова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменцева (Липатникова) Мария Федоровна

Место рождения

Титово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

06.08.1910 ст.

Дата смерти

06.08.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.1898

Дочь: Тюменцева Агрипина Евгеньевна

Отец ребёнка: Тюменцев Евгений Евграфович

Титово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.05.1901 ст.

Сын: Тюменцев Георгий Евгеньевич

Отец ребёнка: Тюменцев Евгений Евграфович

Рождение ребёнка
13.10.1908

Сын: Тюменцев Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Тюменцев Евгений Евграфович

Смерть
06.08.1910
Рождение
06.08.1910 ст.

Отец: Липатников Федор Порфирьевич

Мать: не указана

Титово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область

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