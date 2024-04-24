Тюменцева (Липатникова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения06.08.1910 ст.
Дата смерти06.08.1910
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.1898
Дочь: Тюменцева Агрипина Евгеньевна
Отец ребёнка: Тюменцев Евгений Евграфович
Рождение ребёнка
19.05.1901 ст.
Сын: Тюменцев Георгий Евгеньевич
Отец ребёнка: Тюменцев Евгений Евграфович
Рождение ребёнка
13.10.1908
Сын: Тюменцев Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Тюменцев Евгений Евграфович
Смерть
06.08.1910
Рождение
06.08.1910 ст.
Отец: Липатников Федор Порфирьевич
Мать: не указана