Никанор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Из рассказа Буровой Антонины Ивановны: дед Никанор поехал в Петербург на заработки, но вынужден был вернуться, потому что вся семья серьезно заболела. Через какое-то время все вылечились, а он вернулс... Показать все
Место жительства
Неизвестно
ЮХНОВСКИЙ УЕЗД - самый восточный в Смоленской губернии. Численность крестьянского населения в крепостную эпоху составляла более 44 тысяч душ мужского пола. Резко преобладали крепостные крестьяне, их б... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1894
Дочь: Яковлева Хархорина Агафья
Мать ребёнка: Елена
Анохино Юхновского уезда упоминается в книге Списки населенных мест Смоленской губернии по сведениям 1859 года в 1868 году.http://yandex-map.ru/a/anokhino_69_550328_344215.htm Анохино Смоленской обл. ... Показать все
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Белецкая Марфа
Мать ребёнка: Елена
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь