Никанор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиканор

Никанор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Из рассказа Буровой Антонины Ивановны: дед Никанор поехал в Петербург на заработки, но вынужден был вернуться, потому что вся семья серьезно заболела. Через какое-то время все вылечились, а он вернулс... Показать все
Место жительства
Неизвестно
ЮХНОВСКИЙ УЕЗД - самый восточный в Смоленской губернии. Численность крестьянского населения в крепостную эпоху составляла более 44 тысяч душ мужского пола. Резко преобладали крепостные крестьяне, их б... Показать все
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
18.02.1894

Дочь: Яковлева Хархорина Агафья

Мать ребёнка: Елена

Анохино Юхновского уезда упоминается в книге Списки населенных мест Смоленской губернии по сведениям 1859 года в 1868 году.http://yandex-map.ru/a/anokhino_69_550328_344215.htm Анохино Смоленской обл. ... Показать все
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Белецкая Марфа

Мать ребёнка: Елена

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.