Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Между 1941 и 1944

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Михаил

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Елена Михайловна была крестьянкой. Через какое-то время после смерти мужа тоже поехала в Ленинград. Умерла во время блокады от голода.
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Никанор

Рождение ребёнка
18.02.1894

Дочь: Яковлева Хархорина Агафья

Отец ребёнка: Никанор

Анохино Юхновского уезда упоминается в книге Списки населенных мест Смоленской губернии по сведениям 1859 года в 1868 году.http://yandex-map.ru/a/anokhino_69_550328_344215.htm Анохино Смоленской обл. ... Показать все
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Никанор

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Никанор

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Белецкая Марфа

Отец ребёнка: Никанор

Смерть
Между 1941 и 1944
Причина смерти: блокадный голод
Похороны
Неизвестно

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