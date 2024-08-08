Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиМежду 1941 и 1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Михаил
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Елена Михайловна была крестьянкой. Через какое-то время после смерти мужа тоже поехала в Ленинград. Умерла во время блокады от голода.
Рождение ребёнка
18.02.1894
Дочь: Яковлева Хархорина Агафья
Отец ребёнка: Никанор
Анохино Юхновского уезда упоминается в книге Списки населенных мест Смоленской губернии по сведениям 1859 года в 1868 году.http://yandex-map.ru/a/anokhino_69_550328_344215.htm Анохино Смоленской обл. ... Показать все
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Белецкая Марфа
Отец ребёнка: Никанор
Смерть
Между 1941 и 1944
Причина смерти: блокадный голод
Похороны
Неизвестно