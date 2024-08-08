Яковлева Хархорина Агафья
Место рожденияс. Анохино, Юхновского уезда, Смоленской губернии
Дата рождения18.02.1894
Дата смерти19.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1894
Анохино Юхновского уезда упоминается в книге Списки населенных мест Смоленской губернии по сведениям 1859 года в 1868 году.http://yandex-map.ru/a/anokhino_69_550328_344215.htm Анохино Смоленской обл. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хархорин Иван
Развод
Неизвестно
Муж: Яковлев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Иван
Рождение ребёнка
15.06.1915
Дочь: Бурова (Burova) (Яковлева) Антонина
Отец ребёнка: Яковлев Иван
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Хархорина) Валентина
Отец ребёнка: Хархорин Иван
Рождение ребёнка
30.09.1925
Дочь: Абросимова (Хархорина) Вера
Отец ребёнка: Хархорин Иван
Рождение ребёнка
1927
Сын: Хархорин Анатолий
Отец ребёнка: Хархорин Иван
Смерть
19.02.1974
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно