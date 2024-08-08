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Яковлева Хархорина Агафья

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Место рождения

с. Анохино, Юхновского уезда, Смоленской губернии

Дата рождения

18.02.1894

Дата смерти

19.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1894

Отец: Никанор

Мать: Елена

Анохино Юхновского уезда упоминается в книге Списки населенных мест Смоленской губернии по сведениям 1859 года в 1868 году.http://yandex-map.ru/a/anokhino_69_550328_344215.htm Анохино Смоленской обл. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хархорин Иван

Развод
Неизвестно

Муж: Яковлев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Иван

Рождение ребёнка
15.06.1915

Дочь: Бурова (Burova) (Яковлева) Антонина

Отец ребёнка: Яковлев Иван

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Хархорина) Валентина

Отец ребёнка: Хархорин Иван

Рождение ребёнка
30.09.1925

Дочь: Абросимова (Хархорина) Вера

Отец ребёнка: Хархорин Иван

Рождение ребёнка
1927

Сын: Хархорин Анатолий

Отец ребёнка: Хархорин Иван

Смерть
19.02.1974
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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