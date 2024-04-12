Латышева (Немилова) Евдокия Григорьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Немилов Григорий Иванович
Бракосочетание
21.10.1790
Рождение ребёнка
18.02.1792
Дочь: Орехова Евдокия Самсонова
Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов
Рождение ребёнка
15.08.1794
Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов
Рождение ребёнка
04.01.1796
Дочь: Берсенева Татьяна Самсонова
Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов
Рождение ребёнка
13.04.1797
Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов
Рождение ребёнка
25.02.1801
Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов
Рождение ребёнка
28.03.1802
Дочь: Мария Самсонова
Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов
Рождение ребёнка
01.03.1805
Дочь: Дарья Самсонова
Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов
Рождение ребёнка
16.08.1808
Дочь: Некрасова Наталья Самсонова
Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов
Рождение ребёнка
27.06.1811
Дочь: Марфа Самсонова
Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно