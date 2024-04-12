Латышева (Немилова) Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Немилова) Евдокия Григорьева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немилов Григорий Иванович

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
21.10.1790

Муж: Латышев Самсон Нефедов

Рождение ребёнка
18.02.1792

Дочь: Орехова Евдокия Самсонова

Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1794

Сын: Латышев Самуил Самсонов

Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1796

Дочь: Берсенева Татьяна Самсонова

Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.04.1797

Сын: Латышев Федор Самсонов

Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
25.02.1801

Сын: Латышев Василий Самсонов

Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1802

Дочь: Мария Самсонова

Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1805

Дочь: Дарья Самсонова

Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.08.1808

Дочь: Некрасова Наталья Самсонова

Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1811

Дочь: Марфа Самсонова

Отец ребёнка: Латышев Самсон Нефедов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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