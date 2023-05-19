Некрасова (Латышева) Наталья Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Латышева) Наталья Самсонова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

16.08.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1808

Отец: Латышев Самсон Нефедов

Мать: Латышева Евдокия Григорьева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1830

Муж: Некрасов Лев Стефанов

Рождение ребёнка
07.05.1831

Дочь: Логачева Александра Львовна

Отец ребёнка: Некрасов Лев Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1833

Дочь: Некрасова Ольга Львовна

Отец ребёнка: Некрасов Лев Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.01.1835

Сын: Некрасов Василий Львов

Отец ребёнка: Некрасов Лев Стефанов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно