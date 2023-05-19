Некрасова (Латышева) Наталья Самсонова
Место рождения
Дата рождения16.08.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1808
Бракосочетание
28.01.1830
Рождение ребёнка
07.05.1831
Дочь: Логачева Александра Львовна
Отец ребёнка: Некрасов Лев Стефанов
Рождение ребёнка
06.05.1833
Дочь: Некрасова Ольга Львовна
Отец ребёнка: Некрасов Лев Стефанов
Рождение ребёнка
31.01.1835
Отец ребёнка: Некрасов Лев Стефанов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно