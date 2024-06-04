Тананин Еремей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тананин Еремей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Тананин Иван Тимофеев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Тананин Иван Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Головизнин Прохор Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Тананин Устин Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Котегова (Тананина) Анна Еремеева

Мать ребёнка: не указана

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1750
Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область

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