Тананин Еремей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1671
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671
Отец: Тананин Иван Тимофеев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Тананин Иван Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Головизнин Прохор Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Котегова (Тананина) Анна Еремеева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1750