Тананин Иван Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тананин Иван Еремеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1671 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Тананин Еремей Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Тананин Кондратий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Тананин Галактион Иванов

Мать ребёнка: не указана

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Тананин Евдоким Иванов

Мать ребёнка: не указана

Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киселиха, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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