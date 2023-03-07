Тананин Иван Еремеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Тананин Еремей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762