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Василий Филиппович

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Место рождения

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Филипп (Филат) Федорович

Мать: не указана

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Егор Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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