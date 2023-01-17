Василий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Филипп (Филат) Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Егор Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Гавриловна
Смерть
Неизвестно