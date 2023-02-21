Филипп (Филат) Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Сергей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Федор Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Василий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно