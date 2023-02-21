Филипп (Филат) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипп (Филат) Федорович

Филипп (Филат) Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Сергей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Федор Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Василий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Карабузино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close