Егор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Василий Филиппович
Мать: Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Петр Егорович
Мать ребёнка: Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Гликерия Егоровна
Мать ребёнка: Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Михаил Егорович
Мать ребёнка: Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иван Егорович
Мать ребёнка: Агафья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Сергеевна
Смерть
Неизвестно