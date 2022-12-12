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Егор Васильевич

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Место рождения

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Василий Филиппович

Мать: Прасковья Гавриловна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Петр Егорович

Мать ребёнка: Агафья Сергеевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Агафья Сергеевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Гликерия Егоровна

Мать ребёнка: Агафья Сергеевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Михаил Егорович

Мать ребёнка: Агафья Сергеевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Иван Егорович

Мать ребёнка: Агафья Сергеевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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