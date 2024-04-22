Софья Никифорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Никифор
МК-1801 18.02.1801 Деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена Софья Никифорова родила дочь Евдокию которая крещена 24го числа Восприемницей была деревни Икорникова крестьянская жена Дарья Мих... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1801
Дочь: Евдокия Минина
Отец ребёнка: Мина Михайлов
МК-1801 18.02.1801 Деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена Софья Никифорова родила дочь Евдокию которая крещена 24го числа Восприемницей была деревни Икорникова крестьянская жена Дарья Мих... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1802
Сын: Мелентий Минин
Отец ребёнка: Мина Михайлов
МК-1802 11.07.1802 Деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена София Никифорова родила сына Мелентия которой крещен 13го числа Восприемником был той же деревни Икорникова крестьянин Гаврило Ив... Показать все
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева Минина
Отец ребёнка: Мина Михайлов
МК-1808 07/11.11.1808 Той же вотчины деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена Софья Никифорова родила дочь Параскеву которая омолитвована и крещена священником Васильем Стефановым с дьячьком... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мина Михайлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно