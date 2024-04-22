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Софья Никифорова

Место рождения

Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифор

Мать: не указана

Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 18.02.1801 Деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена Софья Никифорова родила дочь Евдокию которая крещена 24го числа Восприемницей была деревни Икорникова крестьянская жена Дарья Мих... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1801

Дочь: Евдокия Минина

Отец ребёнка: Мина Михайлов

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 18.02.1801 Деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена Софья Никифорова родила дочь Евдокию которая крещена 24го числа Восприемницей была деревни Икорникова крестьянская жена Дарья Мих... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1802

Сын: Мелентий Минин

Отец ребёнка: Мина Михайлов

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 11.07.1802 Деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена София Никифорова родила сына Мелентия которой крещен 13го числа Восприемником был той же деревни Икорникова крестьянин Гаврило Ив... Показать все
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева Минина

Отец ребёнка: Мина Михайлов

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 07/11.11.1808 Той же вотчины деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена Софья Никифорова родила дочь Параскеву которая омолитвована и крещена священником Васильем Стефановым с дьячьком... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мина Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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