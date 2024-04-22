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Евдокия Минина

Место рождения

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.02.1801

Дата смерти

28.05.1801

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1801

Отец: Мина Михайлов

Мать: Софья Никифорова

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 18.02.1801 Деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена Софья Никифорова родила дочь Евдокию которая крещена 24го числа Восприемницей была деревни Икорникова крестьянская жена Дарья Мих... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.05.1801
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 28.05.1801 Деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова дочь Евдокия 3 месяцов неизвестною болезнию
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