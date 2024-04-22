Евдокия Минина
Место рождения
Дата рождения18.02.1801
Дата смерти28.05.1801
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1801
Отец: Мина Михайлов
Мать: Софья Никифорова
МК-1801 18.02.1801 Деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена Софья Никифорова родила дочь Евдокию которая крещена 24го числа Восприемницей была деревни Икорникова крестьянская жена Дарья Мих... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.05.1801
МК-1801 28.05.1801 Деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова дочь Евдокия 3 месяцов неизвестною болезнию