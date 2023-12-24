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Никифор

Место рождения

Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 18.02.1801 Деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена Софья Никифорова родила дочь Евдокию которая крещена 24го числа Восприемницей была деревни Икорникова крестьянская жена Дарья Мих... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемница!! МК-1808 07/11.11.1808 Той же вотчины деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена Софья Никифорова родила дочь Параскеву которая омолитвована и крещена священником Васильем Стефан... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лаптиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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