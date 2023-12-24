Никифор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Никифорова
Мать ребёнка: не указана
МК-1801 18.02.1801 Деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена Софья Никифорова родила дочь Евдокию которая крещена 24го числа Восприемницей была деревни Икорникова крестьянская жена Дарья Мих... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Никифорова
Мать ребёнка: не указана
Восприемница!! МК-1808 07/11.11.1808 Той же вотчины деревни Куликина у крестьянина Мины Михайлова жена Софья Никифорова родила дочь Параскеву которая омолитвована и крещена священником Васильем Стефан... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно