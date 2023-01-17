Хрящева (Завгородняя) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Вера Фадеевна
Рождение ребёнка
25.12.1971
Сын: Хрящев Михаил Валентинович
Отец ребёнка: Хрящев Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
10.04.1973
Дочь: Туманова Евгения Валентиновна
Отец ребёнка: Хрящев Валентин Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно