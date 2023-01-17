Хрящева (Завгородняя) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрящева (Завгородняя) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Вера Фадеевна

Рождение ребёнка
25.12.1971

Сын: Хрящев Михаил Валентинович

Отец ребёнка: Хрящев Валентин Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1973

Дочь: Туманова Евгения Валентиновна

Отец ребёнка: Хрящев Валентин Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
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