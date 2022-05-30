Туманова (Хрящева) Евгения Валентиновна
женский, родилась 10.04.1973, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецХрящев Валентин МихайловичНеизвестно г.р.
МатьХрящева (Завгородняя) Галина ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Смирнова) Елизавета Николаевна25.05.1992 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1973
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1992
Дочь: (Смирнова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: не указан