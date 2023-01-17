Хрящев Валентин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хрящев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1971
Сын: Хрящев Михаил Валентинович
Мать ребёнка: Хрящева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1973
Дочь: Туманова Евгения Валентиновна
Мать ребёнка: Хрящева Галина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно