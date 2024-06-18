Коваленок Иосиф (Осип) Адамов
Место рождения
Дата рождения02.11.1846
Дата смерти23.06.1907
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1846
Отец: Коваленок Адам Силков
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Коваленок Агафья Романова ( Иванова)
Рождение ребёнка
1876
Сын: Коваленок Алексей Иосифов
Мать ребёнка: Коваленок Агафья Романова ( Иванова)
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Коваленок Агафья Романова ( Иванова)
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Скрипальщикова (Коваленок) Пелагея Иосифова
Мать ребёнка: Коваленок Агафья Романова ( Иванова)
Смерть
23.06.1907
Смоленка, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
от старости 58 л.