Коваленок Иосиф (Осип) Адамов 02.11.1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коваленок Иосиф (Осип) Адамов

Место рождения

Милостово, Березинский район, Минская область

Дата рождения

02.11.1846

Дата смерти

23.06.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1846

Отец: Коваленок Адам Силков

Мать: Коваленок Гриппина Титова

Милостово, Березинский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленок Агафья Романова ( Иванова)

Рождение ребёнка
1872

Сын: Коваленок Иван Иосифов

Мать ребёнка: Коваленок Агафья Романова ( Иванова)

Милостово, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Коваленок Алексей Иосифов

Мать ребёнка: Коваленок Агафья Романова ( Иванова)

Милостово, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Коваленок Сергей Иосифов

Мать ребёнка: Коваленок Агафья Романова ( Иванова)

Милостово, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Коваленок Петр Иосифов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Скрипальщикова (Коваленок) Пелагея Иосифова

Мать ребёнка: Коваленок Агафья Романова ( Иванова)

Милостово, Березинский район, Минская область
Смерть
23.06.1907
Смоленка, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
от старости 58 л.

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