Коваленок Адам Силков Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коваленок Адам Силков

Место рождения

Милостово, Березинский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Милостово, Березинский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленок Гриппина Титова

Рождение ребёнка
11.09.1843

Сын: Коваленок Семен Адамов

Мать ребёнка: Коваленок Гриппина Титова

Милостово, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
02.11.1846

Сын: Коваленок Иосиф (Осип) Адамов

Мать ребёнка: Коваленок Гриппина Титова

Милостово, Березинский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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