Коваленок Адам Силков
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1843
Мать ребёнка: Коваленок Гриппина Титова
Рождение ребёнка
02.11.1846
Сын: Коваленок Иосиф (Осип) Адамов
Мать ребёнка: Коваленок Гриппина Титова
Смерть
Неизвестно