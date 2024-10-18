Скрипальщикова (Коваленок) Пелагея Иосифова 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрипальщикова (Коваленок) Пелагея Иосифова

Место рождения

Милостово, Березинский район, Минская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Коваленок Иосиф (Осип) Адамов

Мать: Коваленок Агафья Романова ( Иванова)

Милостово, Березинский район, Минская область
Бракосочетание
01.07.1909

Муж: Скрипальщиков Гаврила Антонов

д. Кижарт
Рождение ребёнка
30.01.1913

Сын: Скрипальщиков Григорий Гаврилов

Отец ребёнка: Скрипальщиков Гаврила Антонов

д. Кижарт
Рождение ребёнка
28.06.1914

Сын: Скрипальщиков Павел Гаврилов

Отец ребёнка: Скрипальщиков Гаврила Антонов

д. Кижарт
Смерть
Неизвестно

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