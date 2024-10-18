Скрипальщикова (Коваленок) Пелагея Иосифова
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
01.07.1909
д. Кижарт
Рождение ребёнка
30.01.1913
Сын: Скрипальщиков Григорий Гаврилов
Отец ребёнка: Скрипальщиков Гаврила Антонов
д. Кижарт
Рождение ребёнка
28.06.1914
Сын: Скрипальщиков Павел Гаврилов
Отец ребёнка: Скрипальщиков Гаврила Антонов
д. Кижарт
Смерть
Неизвестно