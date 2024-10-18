Скрипальщиков Гаврила Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1909
д. Кижарт
Рождение ребёнка
30.01.1913
Сын: Скрипальщиков Григорий Гаврилов
Мать ребёнка: Скрипальщикова (Коваленок) Пелагея Иосифова
д. Кижарт
Рождение ребёнка
28.06.1914
Сын: Скрипальщиков Павел Гаврилов
Мать ребёнка: Скрипальщикова (Коваленок) Пелагея Иосифова
д. Кижарт
Смерть
Неизвестно