Скрипальщиков Гаврила Антонов 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрипальщиков Гаврила Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1909

Жена: Скрипальщикова (Коваленок) Пелагея Иосифова

д. Кижарт
Рождение ребёнка
30.01.1913

Сын: Скрипальщиков Григорий Гаврилов

Мать ребёнка: Скрипальщикова (Коваленок) Пелагея Иосифова

д. Кижарт
Рождение ребёнка
28.06.1914

Сын: Скрипальщиков Павел Гаврилов

Мать ребёнка: Скрипальщикова (Коваленок) Пелагея Иосифова

д. Кижарт
Смерть
Неизвестно

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