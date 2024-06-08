Харитон Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитон Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева помещика Николая Львова (Аристова) крестьяне Харитон Сергеев 61 жена его Ксения Иванова 59 дети их Максим 25 жена его Луке... Показать все
Рождение ребёнка
1762

Сын: Владимир Харитонович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Максим Харитонович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Бракосочетание
До 1786

Жена: Ксения Ивановна

Смерть
1789
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1789 О умерших Гремячка 5 8 3 Харитон Сергеев 60

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