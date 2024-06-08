Харитон Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева помещика Николая Львова (Аристова) крестьяне Харитон Сергеев 61 жена его Ксения Иванова 59 дети их Максим 25 жена его Луке... Показать все
Рождение ребёнка
1762
Сын: Владимир Харитонович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Максим Харитонович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Бракосочетание
До 1786
Жена: Ксения Ивановна
Смерть
1789
1789 О умерших Гремячка 5 8 3 Харитон Сергеев 60