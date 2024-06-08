Максим Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Харитон Сергеевич
Мать: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1787
Жена: Гликерия Кузминична
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Гликерия Кузминична
1787 О родившихся Гремячка 5 6 2 Настасья Максим Харитонов нет нет
Упоминание
1787
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева помещика Николая Львова (Аристова) крестьяне Харитон Сергеев 61 жена его Ксения Иванова 59 дети их Максим 25 жена его Луке... Показать все
Упоминание
1794
1794 г. Ф. 5, о. 13, д. 8 ИР 3. вдова Ксения Иванова 57 дети у ней Максим Харитонов 29 жена его Лукерья Кузмина 27 1765 дети у них Иван 8 Настасья 5 Яков 1 брат его Влодимир Харитонов 24 жена его ... Показать все
Рождение ребёнка
1796
Сын: Яков Максимович
Мать ребёнка: Гликерия Кузминична
Упоминание
1804
1804 Ф. 5, о. 23, д. 25 ИР 11 Максим Харитонов 47 жена его Лукерья Козмина 44 дети у них Яков 13 Ефросинья 8 София 5 Матрена 2 брат их Иван Максимов 19 жена его Дарья Прохорова 18
Смерть
Неизвестно