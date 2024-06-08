Максим Харитонович Около 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максим Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Харитон Сергеевич

Мать: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 1787

Жена: Гликерия Кузминична

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Гликерия Кузминична

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1787 О родившихся Гремячка 5 6 2 Настасья Максим Харитонов нет нет
Упоминание
1787
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева помещика Николая Львова (Аристова) крестьяне Харитон Сергеев 61 жена его Ксения Иванова 59 дети их Максим 25 жена его Луке... Показать все
Упоминание
1794
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1794 г. Ф. 5, о. 13, д. 8 ИР 3. вдова Ксения Иванова 57 дети у ней Максим Харитонов 29 жена его Лукерья Кузмина 27 1765 дети у них Иван 8 Настасья 5 Яков 1 брат его Влодимир Харитонов 24 жена его ... Показать все
Рождение ребёнка
1796

Сын: Яков Максимович

Мать ребёнка: Гликерия Кузминична

Упоминание
1804
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1804 Ф. 5, о. 23, д. 25 ИР 11 Максим Харитонов 47 жена его Лукерья Козмина 44 дети у них Яков 13 Ефросинья 8 София 5 Матрена 2 брат их Иван Максимов 19 жена его Дарья Прохорова 18
Смерть
Неизвестно

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