- Матрёна Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 17.02.1906 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: - Кузьма (Косьма)
Мать: не указана
Бракосочетание
До 15.02.1899 ст.
Муж: - Пахом Петрович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.03.1901 ст.
Дочь: - Александра Пахомовна
Отец ребёнка: - Пахом Петрович
Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.55-56 (Рождение №-21ж)
Смерть
После 17.02.1906 ст.