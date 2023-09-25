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- Матрёна Кузьминична

Место рождения

Карабаново, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 17.02.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: - Кузьма (Косьма)

Мать: не указана

Карабаново, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
До 15.02.1899 ст.

Муж: - Пахом Петрович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.03.1901 ст.

Дочь: - Александра Пахомовна

Отец ребёнка: - Пахом Петрович

Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.55-56 (Рождение №-21ж)
Смерть
После 17.02.1906 ст.

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