- Кузьма (Косьма)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Александра Кузьминична
Уточнить МР и мать!!!
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - Иван Косьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Матрёна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - Василий Косьмин
Смерть
Неизвестно