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- Кузьма (Косьма)

Место рождения

Карабаново, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карабаново, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Александра Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Карабаново, Паломская волость, Кологривский уезд
Уточнить МР и мать!!!
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Иван Косьмин

Мать ребёнка: не указана

Карабаново, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Матрёна Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Карабаново, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Василий Косьмин

Мать ребёнка: не указана

Карабаново, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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