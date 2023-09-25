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- Александра Пахомовна

Место рождения

Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

20.03.1901 ст.

Дата смерти

02.06.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1901 ст.

Отец: - Пахом Петрович

Мать: - Матрёна Кузьминична

Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.55-56 (Рождение №-21ж)
Крещение
23.03.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Андрей Петрович - крестьянин из д.Бухалдино (родной дядя) Крёстная мать: Евдокия Пахомовна - крестьянская девица из д.Бухалдино (единокровная сестра)
Смерть
02.06.1902 ст.
Бухалдино, Кологривский уезд, Костромская область
Ребёнок в 1 год (от кашля)
Похороны
04.06.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.146-147 (Умершие №-15ж)

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