Блахин Терентий Федосеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Федосей Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Блахина Домна Терентиева
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
?.02.1816
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1819
Сын: Блахин Терентий Терентиев
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мельников (Блахин) Яков Терентиев
Мать ребёнка: Евдокия
Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
1842