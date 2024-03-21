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Блахин Терентий Федосеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Федосей Филиппов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Блахина Домна Терентиева

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
?.02.1816

Сын: Блахин Филипп Терентиев

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1819

Сын: Блахин Терентий Терентиев

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1821

Сын: Блахин Никита Терентиев

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1824

Сын: Мельников (Блахин) Яков Терентиев

Мать ребёнка: Евдокия

Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Блахин Иван Терентиев

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1832

Сын: Блахин Аким Терентиев

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
1842

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