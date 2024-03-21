Блахин Терентий Терентиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Блахин Терентий Федосеев
Мать: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Семенова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Блахина Авдотья Терентиева
Мать ребёнка: Катерина Семенова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Катерина Семенова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Блахина Авдотья Терентиева
Мать ребёнка: Катерина Семенова
Рождение ребёнка
?.07.1850
Мать ребёнка: Катерина Семенова
Смерть
Неизвестно