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Блахин Терентий Терентиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Блахин Терентий Федосеев

Мать: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Семенова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Блахина Авдотья Терентиева

Мать ребёнка: Катерина Семенова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Блахин Иван Терентиев

Мать ребёнка: Катерина Семенова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Блахина Авдотья Терентиева

Мать ребёнка: Катерина Семенова

Рождение ребёнка
?.07.1850

Сын: Блахин Федор Терентиев

Мать ребёнка: Катерина Семенова

Смерть
Неизвестно

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