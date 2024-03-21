Катерина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блахин Терентий Терентиев

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Блахина Авдотья Терентиева

Отец ребёнка: Блахин Терентий Терентиев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Блахин Иван Терентиев

Отец ребёнка: Блахин Терентий Терентиев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Блахина Авдотья Терентиева

Отец ребёнка: Блахин Терентий Терентиев

Рождение ребёнка
?.07.1850

Сын: Блахин Федор Терентиев

Отец ребёнка: Блахин Терентий Терентиев

Смерть
Неизвестно

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