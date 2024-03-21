Блахин Никита Терентиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Блахин Терентий Федосеев
Мать: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Абакумова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Настасья Абакумова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Блахина Феодосия Никитина
Мать ребёнка: Настасья Абакумова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Настасья Абакумова
Смерть
Неизвестно