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Блахин Никита Терентиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Блахин Терентий Федосеев

Мать: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Абакумова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Блахин Григорий Никитин

Мать ребёнка: Настасья Абакумова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Блахина Феодосия Никитина

Мать ребёнка: Настасья Абакумова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Блахин Степан Никитин

Мать ребёнка: Настасья Абакумова

Смерть
Неизвестно

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