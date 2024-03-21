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Настасья Абакумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блахин Никита Терентиев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Блахин Григорий Никитин

Отец ребёнка: Блахин Никита Терентиев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Блахина Феодосия Никитина

Отец ребёнка: Блахин Никита Терентиев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Блахин Степан Никитин

Отец ребёнка: Блахин Никита Терентиев

Смерть
Неизвестно

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