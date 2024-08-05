Исайкин Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
От супруги от первого брака дочь Кабузенко /Исайкина/ Галина Сергеевна, внучка Надежда
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кабузенко (Исайкина) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Исайкина (Мурашова) Ольга Андреевна
Бракосочетание
26.10.1942
Жена: Желнова Агния Павловна
Запись Отдел актов гражданского состояния Свидетельство о браке № 6
Рождение ребёнка
10.09.1944
Сын: Исайкин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Желнова Агния Павловна
Рождение ребёнка
12.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Желнова Агния Павловна
Смерть
1982