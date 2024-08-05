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Исайкин Сергей Николаевич

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Место рождения

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Исайкин Николай Никифорович

Мать: Исайкина (Усанова) Мария Леонтьевна

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исайкина (Мурашова) Ольга Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

От супруги от первого брака дочь Кабузенко /Исайкина/ Галина Сергеевна, внучка Надежда
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кабузенко (Исайкина) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Исайкина (Мурашова) Ольга Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.10.1942

Жена: Желнова Агния Павловна

Запись Отдел актов гражданского состояния Свидетельство о браке № 6
Рождение ребёнка
10.09.1944

Сын: Исайкин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Желнова Агния Павловна

Рождение ребёнка
12.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желнова Агния Павловна

Смерть
1982
Москва, город федерального значения Москва

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