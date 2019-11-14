Исайкин Александр Сергеевич
Место рожденияРудник Знаменитый Ширинского района Красноярского края
Дата рождения10.09.1944
Дата смерти14.11.2019
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1944
Отец: Исайкин Сергей Николаевич
Мать: Желнова Агния Павловна
Бракосочетание
19.02.1972
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.11.2019