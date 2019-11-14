Исайкин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсайкин Александр Сергеевич

Исайкин Александр Сергеевич

avatar

Место рождения

Рудник Знаменитый Ширинского района Красноярского края

Дата рождения

10.09.1944

Дата смерти

14.11.2019

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1944

Отец: Исайкин Сергей Николаевич

Мать: Желнова Агния Павловна

Бракосочетание
19.02.1972

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.11.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.